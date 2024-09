La actriz Gia Rosalino, pareja del conductor de televisión Aldo Miyashiro, sorprendió a todos al aparecer en la serie “Al fondo hay sitio”, donde interpretará a la modelo Ana Lucía, quien por la trama será la rival romántica de July, novia de Cristóbal Montalbán.

En conversación con la web de América Televisión, Gia Rosalino aseguró sentirse muy emocionada por su incursión en la popular serie y aseguró que pasó una exhaustiva audición para sumarse a las filas de “Al fondo hay sitio”.

“Estoy muy emocionada y feliz. Es bien bonito porque todos son súper buena onda. Nada, esperando a ver qué otras escenas le vienen al personaje”, dijo la joven actriz, quien reveló cómo la convocaron para ser parte de la teleserie.

“Jorge Sánchez (jefe de casting). Él va al teatro, me ha ido a ver en algunas obras y me hizo el casting. No lo dudé. Yo sigo la serie y siempre que veía decía ‘yo tengo que estar ahí’, porque yo me dedico más a hacer comedia en teatro y, bueno, llegó”, agregó.

Sobre su personaje, Rosalino aseguró que aún está tratando de entender el balance entre su maldad y diversión. Además, aseguró que se lleva bien con sus compañeros de elenco, tanto Franco Pennano como Guadalupe Farfán.

“Hay un contraste bonito… Nos va muy bien. En verdad con July las escenas son muy divertidas y ella es muy linda. Con Cristóbal también hoy día tuvimos una escena que no puedo adelantar qué pasa, pero bonita. Con ellos recién estoy trabajando”, señaló.

¿Quién es Gia Rosalino?

La actriz Gia Rosalino es una joven artista que se ha ganado un nombre en la industria artística nacional por su trabajo sobre las tablas, en diferentes obras. Su nombre se hizo popular hace algunos meses tras ser vinculada sentimentalmente con Aldo Miyashiro, con quien luego protagonizó un romántico beso en televisión. Actualmente, Rosalino cuenta con más de 16 mil seguidores en Instagram, red social donde suele compartir detalles de sus trabajos y su vida privada.

