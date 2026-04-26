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Gia Rosalino revela lo que la enamoró de Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram / @giarosalino - @elmiyashiro)
Gia Rosalino revela lo que la enamoró de Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram / @giarosalino - @elmiyashiro)
Por Redacción EC

La actriz Gia Rosalino sorprendió en una reciente entrevista al hablar abiertamente de su relación con el conductor de televisión Aldo Miyashiro. La joven artista aseguró que está muy enamorada del ‘Chino’ y reveló que su “sentido del humor” fue una de las características que la enamoró.

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