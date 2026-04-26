La actriz Gia Rosalino sorprendió en una reciente entrevista al hablar abiertamente de su relación con el conductor de televisión Aldo Miyashiro. La joven artista aseguró que está muy enamorada del ‘Chino’ y reveló que su “sentido del humor” fue una de las características que la enamoró.

En entrevista con el diario Trome, Gia Rosalino habló de su romance con el exconductor de “La banda del Chino” y dijo que lo primero que la conquistó del ‘Chino’ Miyashiro fue “su sentido del humor y sus ojitos lindos”.

En la misma entrevista, Rosalino aseguró que tiene la ilusión de casarse en el futuro; sin embargo, todavía no ha evaluado la posibilidad de tener hijos. Además, respondió a la pregunta: “¿Las infidelidades se pueden perdonar?”.

Entre la intensidad y el juego escénico, Gia también explora su faceta como clown. (Foto: Instagram Gia Rosalino)

Según dijo, ella conoce muchos casos de amigos que han logrado superar una infidelidad; sin embargo, ella tiene claro que no podría perdonar una traición porque ya lo ha vivido y no quiere repetir ese sentimiento.

“Tengo muchas personas alrededor que me han dicho que han logrado perdonar una infidelidad, pero en mi caso tengo muy claro que no la perdonaría. Ya lo he pasado en algún momento y el tránsito para superar eso es muy difícil. Así que prefiero no pasarlo”, precisó.

Al ser consultada por la relación con los hijos de Aldo Miyashiro, Gia Rosalino aseguró que se llevan “muy bien” y que incluso viven con uno de ellos. Además, contó se reúnen los fines de semana para compartir algunas experiencias juntos.

Gia Rosalino revela lo que la enamoró de Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram / @giarosalino)

“Muy bien. Vivimos con uno de ellos, arriba del departamento vive su hija mayor, viajamos juntos, los fines de semana siempre hacemos algo. Aldo es muy unido con sus hijos y siempre me incluyen”, aseguró, descartando cualquier rumor de enemistad con los hijos de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.