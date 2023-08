El integrante del jurado de “El gran chef: famosos”, el chef Giacomo Bocchio recibió el apodo de ‘pimpollo’ por parte de Katia Palma, la misma con quien tuvo momentos divertidos en la temporada pasada del ‘reality’.

Sin embargo, en una entrevista realizada por el medio Infobae, Bocchio indicó que no desea ser llamado por ese seudónimo, ya que prefiere que se dirijan a él por su nombre completo.

“No me encanta, no me molesta. Pero a mí me gusta que me llamen por mi nombre. Me gusta mi nombre y mi apellido. Si me dicen pimpollo de vez en cuando no me molesta, pero si se cambian el nombre como al Loco Wagner, quien prefiere que le digan así y no Christian, yo no quiero eso. Yo llevo mis nombres con mucho orgullo”, sentenció.

¿Giacomo Bocchio se incomodó por el apodo que le puso Katia Palma?

Durante la segunda temporada de El gran chef: famosos, la participante Katia Palma y el jurado Giacomo Bocchio compartieron momentos divertidos en el programa, es ese contexto en el que la actriz le puso el sobrenombre de pimpollo.

Por su parte, Bocchio no se mostró ofendido, ya que la considera una “gran amiga”, además de que echa de menos su presencia y que solo le permite a Palma que lo llame ‘pimpollo’.

Giacomo Bocchio presentará conferencia

Por otro lado, el chef Giacomo Bocchio ofrecerá una conferencia magistral el próximo 9 de setiembre, en donde compartirá su experiencia profesional tanto en el Perú como en el extranjero.

El evento está dirigido a emprendedores, cocineros principiantes y todo aquel interesado en aprender sobre gastronomía. La charla se realizará en el Teatro Nos y las entradas están a la venta en Ticketmaster.