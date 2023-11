Fue directo. Giacomo Bocchio reprendió a la actriz Fiorella Cayo por no seguir las indicaciones de seguridad y poner en riesgo la integridad de los camarógrafos de “El gran chef: Famosos”.

Durante la preparación del segundo platillo de la noche, que era cuy chactado con kapchi de habas, Fiorella Cayo arrojó sus presas al aceite caliente provocando que salpicara muy cerca de los operadores.

En ese sentido, el jurado Bocchio utilizó el espacio de retroalimentación a los participantes para dirigirse a la actriz recalcándole los procedimientos que hizo incorrectamente.

“Fiorella, además de haber quemado el cuy y de no haber puesto habas en un kapchi de habas, esta es una llamada de atención con la fritura, con la forma en la que has trabajado a lo largo de la competencia”, dijo el especialista gastronómico.

El reclamo de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo





Luego de que Fiorella Cayo presentó sus platillos al jurado y con los errores de preparación que tuvo, Giacomo Bocchio no dudó en reclamarle señalando que puso en riesgo la seguridad del equipo de producción de “El gran chef: Famosos”.

“Alrededor hay varios camarógrafos que están grabando y se te dijo que no tires las cosas al aceite y la tiraste la primera vez y yo he escuchado que te dijeron [...] y lo volviste a hacer. Eso es muy peligroso, no solamente te puedes quemar tú, que al final del día es tu decisión, sino que puedes quemar a los camarógrafos”, indicó el chef.

Finalmente, Giacomo advirtió a Fiorella Cayo que tenga cuidado en los próximos días. “Te pido por favor que sea la última vez que por el apuro de la competencia no midas las consecuencias para las personas que están alrededor tuyo”, dijo.

¿Qué dijo Fiorella Cayo ante las palabras de Giacomo Bocchio?





Ante la llamada de atención que recibió por parte del jurado Bocchio, Fiorella Cayo asumió su error y agradeció las advertencias. “Toda la razón, gracias”, indicó Fiorella Cayo.

En ese sentido, a pesar de que no siguió las indicaciones pudo lograr salvarse de la eliminación junto con Giancarlo Granda y Renato Rossini padre, todos ellos pasaron al noveno nivel del concurso.

Por su parte, la actriz Claudia Berninzon no tuvo la misma suerte ya que fue eliminada de la competencia ya que su preparación del cuy no tuvo la cocción adecuada.