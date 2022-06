En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, Gian Marco Zignano sorprendió al revelar una anécdota que vivió en el pasado con la periodista de América Televisión.

Minutos previos a terminar la entrevista, el intérprete de “Tú no te imagina” y “Te mentiría” manifestó que no se retiraría sin recordar la vez en que Linares lo ‘choteó’.

“Para terminar esta entrevista bonita. Yo ya creo que es hora, estamos 2022, de olvidarme de este trauma que me dejó la Linares hace muchos años. Digamos que en el año 2003 o 2004, yo era un tipo muy exitoso en Estados Unidos y ella se comunicó con mi equipo de trabajo, en realidad quería conocer a Emilio Estefan y no a mí, ya me conocía”, dijo en un comienzo.

“Le digo: ‘Vero, vente a Miami, grabamos en mi estudio y nos vamos en mi lancha’. ‘Ya sí, no sé cuánto’. Lancha prendida, todo preparado y no llegaste nunca (...) Me dejaste plantadazo”, comentó Gian Marco generando la risa de los presentes.

Tras escucharlo, la compañera de Federico Salazar le pidió públicamente disculpas al cantante, además le agradeció por siempre ser amable con ella.

“No me presenté porque no me ibas a presentar a Emilio Estefan. Ja, ja, ja. De repente tú lo dices de broma, pero de repente en algún momento dijiste: ¿Qué le pasa? Y tú eres tan cariñoso conmigo, me hiciste sentir como que te choteaba”, le dijo la periodista al cantante.

