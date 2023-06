El presentador de televisión Gian Piero Díaz se mostró contundente en redes sociales al aseverar que los niños no deberían tener acceso a redes sociales y pidió a sus seguidores que no promuevan “una cultura follower (seguidor)”.

A través de sus stories de Instagram, el exconductor de ‘Combate’ precisó que los padres de familia no deberían permitir a sus hijos menores de edad el acceso a redes sociales e internet, pues no lo necesitan.

“Si quieren destruir la VIDA de sus hijos, denles acceso a las redes sociales e internet, Hoy es el momento de decir no”, escribió el conductor de TV, quien recientemente fue anunciado como embajador de la marca Volskwagen.

“Enseñemos a nuestros hijos a ser auténticos, a ser únicos, no a seguir, copiar e imitar. NO PROMOVAMOS UNA CULTURA FOLLOWER (seguidor). Los niños no necesitan redes sociales”, agregó en otra historia de Instagram.

Gianpiero Díaz considera que los niños no deben usar redes sociales. (Foto: Captura)

Como se recuerda, Gian Piero Díaz emitió estos comentarios tras conocer el trágico caso de un menor que habría ingerido pastillas por un reto viral en redes sociales. Ante esto, exhortó a todos los padres de familia que lo siguen en sus redes a cuidar a sus hijos.

El caso de una escolar de 11 años que falleció en su colegio en el distrito de Independencia por haber ingerido unas pastillas tras reto viral de las redes sociales conmocionó a varios padres en el país y también al exconductor de 'Esto es Guerra', Gian Piero Díaz, el presentador de TV utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre el caso y hacer un llamado de reflexión a los padres, "No le compren celulares a los niños, los padres decidimos que es bueno para nuestros hijos, las redes sociales para los niños y adolescentes son un peligro" sostuvo. (Fuente: @gianpierodiazof)