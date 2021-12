La temporada 2021 de “Esto es Guerra” llegó a su fin este martes, 21 de diciembre, en una final de infarto que tuvo como ganador al equipo de los “Guerreros”. Minutos antes de culminar el programa, Johanna San Miguel no pudo evitar quebrarse en vivo al despedirse de Gian Piero Díaz, quien ayer confirmó su salida del reality.

“Realmente te voy a extrañar mucho y todos te vamos a extrañar demasiado. Esto no va a ser igual sin ti. Un aplauso para ti y un aplauso para tus combatientes que son espectaculares”, sostuvo la presentadora de “EEG” entre lágrimas.

De igual forma, Patricio Parodi se tomó unos minutos del programa para dedicarle unas emotivas palabras al popular ‘Pipi’.

“No te lo tengo que decir yo, pero sabes que la casa de ‘Esto es Guerra’ y de América están abiertas para ti, y que el día que decidas volver, porque nos extrañes o quieras acompañarnos un día una semanita. Aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos porque te queremos mucho”, señaló.

Gian Piero Díaz también se quebró al despedirse de los integrantes del reality y del público que lo acompañó durante los 10 últimos años que ha estado en la conducción de diversos programas.

“Me voy con una experiencia maravillosa de haber compartido contigo (Johanna San Miguel). Era mi sueño compartir contigo, poder jugar, poder divertirnos. La he pasado espectacular”, señaló visiblemente emocionado.

“Guerreros, los adoro, ustedes lo saben, los quiero de todo, corazón; y Combatientes, ustedes son la razón por la que he estado estos 10 años defendiendo los colores rojo y verde, y no me voy a cansar jamás de decirlo: ‘Combate es bacán’. Gracias a todos, en algún momento nos volveremos a encontrar”, finalizó.

Tras 10 años conduciendo un reality de competencias, el presentador Gian Piero Díaz anunció ayer, lunes, que no formará parte de la siguiente temporada de “Esto es Guerra”.

Asimismo, Gian Piero señaló que se retira del reality porque desea buscar otra opción laboral que no le demanda muchas horas en televisión y así pasar más tiempo con sus menores hijos.

“Son 10 años, Emma, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas, a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos)”, explicó.

