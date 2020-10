Gian Piero Díaz celebra que llegó al millón de seguidores en su cuenta de Instagram y, pese a dicha cantidad, el conductor de “Esto es guerra” afirma no sentirse un influencer.

“No creo que yo sea un influencer. Creo que el influencer tiene un perfil muy distinto al que yo puedo tener. De hecho son muy activos y yo no lo soy; pero siempre es una manera de estar en contacto con el público”, afirmó en una entrevista a América Espectáculos.

Díaz dio las gracias a sus fanáticos por apoyarlo y mostró su sorpresa por alcanzar dicho récord en Instagram, sobre todo porque no considera tener un perfil entretenido.

Gian Piero Díaz celebra su millón de seguidores en Instagram

“Considero que no es muy entretenido (mi perfil) comparado con lo que todo el mundo cuelga, pero sé que las personas que realmente me quieren respetan que yo no exponga a mi familia, que no exponga mi casa o las cosas que hago con ellos. Por ese lado tiene mucho mérito haber llegado al millón de seguidores”, señaló.

El conductor de “Esto es guerra” publica en sus redes sociales temas de gastronomía. Sobre todo comparte información sobre postres, parrillas y restaurantes.

