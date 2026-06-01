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Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reveló que está embarazada. (Foto: Instagram / @gianemarquina)
Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reveló que está embarazada. (Foto: Instagram / @gianemarquina)
Por Redacción EC

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que está embarazada. Con un emotivo mensaje publicado este domingo 31 de mayo, la joven dio a conocer que está en la dulce espera de su primer bebé.

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