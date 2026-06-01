Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que está embarazada. Con un emotivo mensaje publicado este domingo 31 de mayo, la joven dio a conocer que está en la dulce espera de su primer bebé.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven abogada compartió una serie de emotivas fotografías en las que aparece mostrando la ecografía de su embarazo. En las imágenes aparece al lado del padre de su bebé.

“Después de tantas emociones, nervios y momentos que siempre atesoraré, hoy por fin les comparto nuestro pequeño y más lindo secreto. Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, escribió en su publicación.

“Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses, realmente ha sido de locos, pero en el sentido más bonito”, agregó Marquina en su post.

La joven hija de Melissa Klug finalizó su mensaje asegurando que ser madre es “el regalo más hermoso” que Dios le pudo haber dado. “Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los Ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor. Te amamos y te esperamos con muchísimas ansias, mi pequeño amor”, puntualizó en su mensaje final.

Como era de esperarse, la publicación de Gianella Marquina recibió diversos mensajes de felicitaciones, entre ellos, el de Melissa Klug, quien aseguró estar muy emocionada por tener otra nieta y que será “la nona más feliz del mundo”.

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reveló que está embarazada. (Foto: Captura de Instagram / @gianemarquina)

“Mi corazón late a mil mi vida. Los amo, estoy tan feliz. soy la ‘Nona’ más feliz del mundo. Te espero con ansias mi vida @gianemarquina”, escribió Melissa Klug en su comentario, que estuvo acompañado por la felicitación de su otra hija, Melissa Lobatón Klug.