La noticia fue dada a conocer la noche del sábado 10 de octubre. En la imagen, Gianella Marquina mostró parte del rostro de su pequeña y una de sus manos sujetando los dedos de sus padres.
“Mi pequeño amor”, escribió la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’, acompañando la tierna fotografía que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y familiares, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la joven profesional.
Cabe recordar que, en junio de 2026, Gianella Marquina anunció públicamente su embarazo junto a su pareja, cuya identidad ha preferido mantener alejada de la exposición mediática. En aquella oportunidad, expresó su felicidad por la llegada de una nueva integrante a su familia.
“Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, manifestó. Asimismo, calificó la maternidad como uno de los regalos más hermosos que había recibido.
Melissa Klug celebra la llegada de su cuarta nieta
Melissa Klug no tardó en reaccionar al nacimiento de su nieta. La empresaria chalaca, quien se convirtió en abuela por cuarta vez, expresó su emoción con un cariñoso mensaje dirigido a Gianella y a la recién nacida: “Cuánto las amo, mis amores”.
Finalmente, Melissa Lobatón Klug, hermana de Gianella, también se sumó a las felicitaciones y dedicó unas palabras a su sobrina. “Bienvenida, mi bebita hermosa, te ama tu tía con todo el corazón”, escribió, evidenciando la alegría familiar por la llegada de la pequeña.
Luciana Fuster denunció en redes sociales que su hermana Fernanda habría recibido un trato inapropiado de un policía al salir de su centro de votación. Según relató, la joven padece una enfermedad autoinmune, está certificada por CONADIS y solicitó usar una salida cercana debido a dolores corporales.[1][2]