Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras convertirse en madre. La joven abogada, de 26 años, anunció el nacimiento de su primera hija mediante una emotiva publicación en Instagram, donde compartió una fotografía de la recién nacida.

La noticia fue dada a conocer la noche del sábado 10 de octubre. En la imagen, Gianella Marquina mostró parte del rostro de su pequeña y una de sus manos sujetando los dedos de sus padres.

“Mi pequeño amor”, escribió la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’, acompañando la tierna fotografía que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y familiares, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la joven profesional.

Cabe recordar que, en junio de 2026, Gianella Marquina anunció públicamente su embarazo junto a su pareja, cuya identidad ha preferido mantener alejada de la exposición mediática. En aquella oportunidad, expresó su felicidad por la llegada de una nueva integrante a su familia.

“Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, manifestó. Asimismo, calificó la maternidad como uno de los regalos más hermosos que había recibido.

TE PUEDE INTERESAR: La emoción de Melissa Klug tras saber que será abuela por cuarta vez

Melissa Klug celebra la llegada de su cuarta nieta

Melissa Klug no tardó en reaccionar al nacimiento de su nieta. La empresaria chalaca, quien se convirtió en abuela por cuarta vez, expresó su emoción con un cariñoso mensaje dirigido a Gianella y a la recién nacida: “Cuánto las amo, mis amores”.

Melissa Klug dedicó emotivo mensaje a Gianella Marquina por su embarazo. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial)

Finalmente, Melissa Lobatón Klug, hermana de Gianella, también se sumó a las felicitaciones y dedicó unas palabras a su sobrina. “Bienvenida, mi bebita hermosa, te ama tu tía con todo el corazón”, escribió, evidenciando la alegría familiar por la llegada de la pequeña.