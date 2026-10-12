Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció el nacimiento de su primera bebé con una tierna fotografía en redes sociales. (Foto: Instagram / @gianemarquina)
Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció el nacimiento de su primera bebé con una tierna fotografía en redes sociales. (Foto: Instagram / @gianemarquina)
Por Redacción EC

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras convertirse en madre. La joven abogada, de 26 años, anunció el nacimiento de su primera hija mediante una emotiva publicación en Instagram, donde compartió una fotografía de la recién nacida.

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