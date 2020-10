La actriz nacional Gianella Neyra se unió a la tendencia del Throwkack Thursday al compartir una fotografía del recuerdo en la que aparece acompañada de sus amigos actores Marco Zunino y Denisse Dibós. Los tres lucen muy sonrientes en la imagen.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de “Locos de amor” compartió una divertida fotografía al lado de sus colegas actores. Los tres aparecen, cargando en sus hombros una gran serpiente.

“Como cuando te encuentras con tus amigos en un viaje para hacer locuras. ¿Se acuerdan de este momento Denisse Dibós y Marco Zunino? #tbt en New York. ¿Quién tenía más miedo? Hagan sus apuestas”, escribió Neyra junto a la divertida imagen.

Como era de esperarse, en tan solo dos horas la publicación ha superado los 6 mil ‘likes’ y cuenta con decenas de comentarios, entre ellos, el de Marco Zunino. “Amo esta foto y me acuerdo de esto como si fuera ayer”, señaló.

Por otro lado, en una reciente entrevista al diario El Comercio, la actriz contó cómo ha vivido estos meses de cuarentena y cómo ha tenido que reinventarse para “seguir comunicando lo que haces”.

“Ha sido y es un tiempo de reinventar de seguir buscando nuevas maneras, de seguir comunicando las cosas que haces. Me he encontrado, por momentos, muy cansada porque han sido muchos desafíos al mismo tiempo. Soy madre, así que al trabajo le sumo los desafíos de los chicos con las clases virtuales. Al principio creía que tenía que volverme una profesora, pero ahora siento que me vuelto una guachimán que tiene que ver que hagan sus tareas”, precisó la actriz.

