La actriz peruana Gianella Neyra abrió su corazón y compartió con sus miles de fans cómo manejó su divorcio con el actor argentino Segundo Cernadas, con quien estuvo casada durante siete años. La artista reveló que, en ese entonces, su mayor temor era que su hijo Salvador se viera afectado emocionalmente por la separación, motivo por el que recurrieron a la terapia psicológica.

“Yo soy mucho de buscar ayuda y creo que uno tiene que buscarla, uno tiene que preguntar y hablar de las cosas, ya sea con amigos o con un terapeuta. No hay necesidad de cargar con todo solo. Entonces, cuando él (Segundo Cernadas) se fue... cuando nos separamos, yo automáticamente puse a Salvador en terapia . Mi más grande miedo era que le doliera, uno como padre no quieres que sufra”, comentó en un primer momento en la entrevista que brindó a la sexóloga Romina Castro.

La intérprete nacional enfatizó en la importancia de buscar ayuda y hablar de las cosas, ya sea con amigos o con un terapeuta. Compartió que una psicóloga le dijo algo liberador que la ayudó a entender mejor el proceso y sobre todo a encontrar la mejor manera de comunicarse con su engreído.

“Es imposible hacer que a tus hijos no les duela algo, en este caso mi divorcio. Es imposible evitar el dolor, solo puedes enseñarle a transitarlo de la mejor manera ”, expresó la actriz al recordar lo que la especialista le comentó, y añadió: “tenía razón”.

Además de buscar ayuda para su hijo, Gianella Neyra también acudió a terapia para enfrentar el dolor de su separación. Explicó que, como madre, no se permitió prolongar su tristeza por mucho tiempo. Ser mamá le dio una perspectiva diferente y la hizo más fuerte. Así, entendió que debía ponerse primero para poder ser el soporte principal de su familia y de los que quiere.