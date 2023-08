Gianella Rázuri, la modelo quien fue ampayada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba a principios de junio, se comunicó con el programa ‘Magaly TV: La firme’ y reveló un detalle que pondría en aprietos al futbolista ahora que quiere retomar su relación amorosa con Ale Venturo.

Y es que hace unos días, Cuba reafirmó que luchará por volver a conquistar a la madre de su última hija. Además, calificó como un error el ‘ampay’ en el que se vio involucrado con Rázuri. Ante esto, la modelo pidió al pelotero que deje de estar pendiente en sus publicaciones, pese a que ya no se siguen en Instagram.

“Ni enterada si se ha referido a mí porque como tú sabes, yo no veo espectáculos. Lo único que me gustaría es que me dejen de involucrar en este tema, y a él que deje de ver mis historias más aún si no nos seguimos. Un poquito de por favor”, escribió Gianella.

Gianella Razuri reveló que Rodrigo Cuba ve sus historias de Instagram a pesar de no seguirse. (Foto: Captura/Magaly Tv: La Firme)

Rodrigo y Ale en proceso de reconciliación

Ale Venturo confirmó al periodista Samuel Suárez que se encuentra en un proceso de reconciliación con Rodrigo Cuba. Resaltó que lo intentarán una segunda vez por el bien de su familia.

“Obviamente, nos están viendo juntos a Rodrigo y a mí (...) Obviamente estamos intentando que las cosas puedan funcionar (...) “No significa que hayamos vuelto y que me esté haciendo la loca (...) Cada uno tiene su tiempo y en el momento que se dé, se van a enterar y no tiene nada de malo, pero nadie se hace el loco”, indicó.