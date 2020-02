Luego que Josimar declara en televisión nacional que su boda religiosa con su expareja Gianella Ydoña fue simbólica, la joven salió al frente a desmentir lo dicho por el intérprete de “Con la misma moneda”.

En un juego de preguntas y respuestas de Instagram, los seguidores de la joven le cuestionaron sobre su matrimonio con el salsero.

“¿Es verdad que tu matrimonio con Josimar fue simbólico?”, a lo que ella respondió: “¡Falso!”. En otra historia le preguntaron “¿Te casaste con Josimar o no?”, a lo que Ydoña dijo: “Lamentablemente, pero sí nos casamos”.

Después de que el cantante de salsa entregara el anillo de compromiso a su nueva pareja, la bailarina María Fernanda Saldaña, el salsero dijo que no estaba casado por lo que podrá rehacer su vida de nuevo.

“Nunca me he casado, ni civil, ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica, porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, esa es la verdad”, señaló.

Por otro lado, a Ydoña también le preguntaron si Josimar le había traído algo a su hijo de su viaje a Europa donde tuvo una gira y estuvo alrededor de dos semanas, a lo que respondió: “Absolutamente nada, ni una media”.