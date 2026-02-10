Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad

Luego de que ‘Magaly TV, la Firme’ difundiera imágenes de Gianluca Lapadula en actitudes cariñosas con una mujer en Barcelona, el delantero de la selección peruana reaccionó de inmediato al reporte que pone en duda su fidelidad hacia su esposa, Alessia Macri.

De ese modo, tras la emisión del reportaje el pasado 9 de febrero, Lapadula optó por restringir los comentarios en su cuenta oficial de Instagram, buscando frenar la ola de críticas y mensajes de decepción de sus seguidores, quienes inundaron sus publicaciones con frases como “No, Lapadula, tú no” y “Ya no creeré en el amor”.

Instagram de Gianluca Lapadula

Hasta el momento, ni el jugador ni su esposa, con quien mantiene un matrimonio desde el 2016 con tres hijas en común, han emitido un comunicado oficial.

Según ‘Magaly TV’, el encuentro ocurrió en la madrugada del 1 de febrero en el restaurante Gatsby, en España, apenas un día después de que su equipo perdiera ante la Sampdoria en la Serie B italiana.

En el video se observa al delantero bailando de forma cercana con una joven de cabello corto, llegando a protagonizar lo que el programa calificó como una “aparente escena de besos”.