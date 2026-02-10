Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El encuentro ocurrió en la madrugada del 1 de febrero en el restaurante Gatsby, en España| Foto: Archivo GEC
El encuentro ocurrió en la madrugada del 1 de febrero en el restaurante Gatsby, en España| Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Luego de que ‘Magaly TV, la Firme’ difundiera imágenes de Gianluca Lapadula en actitudes cariñosas con una mujer en Barcelona, el delantero de la selección peruana reaccionó de inmediato al reporte que pone en duda su fidelidad hacia su esposa, Alessia Macri.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad
Farándula

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad

Chola Chabuca se mantiene en la cima del rating con el “Reventonazo del verano”
Farándula

Chola Chabuca se mantiene en la cima del rating con el “Reventonazo del verano”

Melcochita anuncia reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página”
Farándula

Melcochita anuncia reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página”

Gianluca Lapadula es captado en bar de Barcelona junto a una mujer que no es su esposa
Farándula

Gianluca Lapadula es captado en bar de Barcelona junto a una mujer que no es su esposa