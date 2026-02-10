Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad

Luego de que ‘Magaly TV, la Firme’ difundiera imágenes de Gianluca Lapadula en actitudes cariñosas con una mujer en Barcelona, el delantero de la selección peruana reaccionó de inmediato al reporte que pone en duda su fidelidad hacia su esposa, Alessia Macri.
De ese modo, tras la emisión del reportaje el pasado 9 de febrero, Lapadula optó por restringir los comentarios en su cuenta oficial de Instagram, buscando frenar la ola de críticas y mensajes de decepción de sus seguidores, quienes inundaron sus publicaciones con frases como “No, Lapadula, tú no” y “Ya no creeré en el amor”.