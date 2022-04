Gigi Mitre sobre las disculpas de Aldo Miyashiro: “Le creí que sí está dolido”

Gigi Mitre utilizó las cámaras de “Amor y Fuego” para referirse a las disculpas públicas de Aldo Miyashiro, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por protagonizar un ‘ampay’ con la reportera Fiorella Retiz, pese a estar casado con Érika Villalobos.

La presentadora de Willax TV indicó que sí cree en el dolor que puede estar sintiendo Miyashiro por haber decepcionado a su familia y especialmente a su esposa.

“Le creí que sí está dolido... Yo creo que no priorizó y no se puso en los zapatos y en las faldas de su familia”, expresó Mitre en la reciente edición de su espacio.

Gigi también se animó en enviar un mensaje de reflexión a los padres de familia para que no estén en la misma situación de Aldo Miyashiro.

“El precio es muy alto. Si realmente la quieres no hagas daño. Si tienes una familia, piénsalo dos veces. Aunque me digan que soy una cucufata, los principios no se negocian porque después lo pagas muy caro y para el resto de tu vida”, indicó.

‘Ampay’ de Aldo Miyashiro

El programa “Magaly TV: La Firme” difundió un ‘ampay’ del conductor Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, reportera de “Once Machos FC”, secuencia del programa “La banda del Chino”.

Las imágenes fueron registradas por el espacio de Magaly Medina y se puede apreciar que el presentador tiene una actitud cariñosa con la periodista deportiva.

Los apasionados besos entre Miyashiro y Retiz fueron en el departamento del periodista Óscar del Portal en el distrito de San Isidro, donde también asistió la productora Fiorella Méndez.

El ‘ampay’ de Aldo Miyashiro se dio luego que él y su esposa Érika Villalobos realizaron un viaje por Europa junto a sus hijos.

Aldo Miyashiro acepta que le fue infiel a Érika Villalobos: “No la merezco”

Aldo Miyashiro se presentó en la reciente edición de “La banda del Chino” para referirse a su ‘ampay’ con la reportera Fiorella Retiz.

Con una camisa negra y claramente avergonzado, el presentador pidió perdón a su esposa y madre de sus hijos, la actriz Érika Villalobos.

“Quiero comenzar pidiendo perdón a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, comenzó diciendo.

“Quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, añadió.

Aldo Miyashiro también tuvo palabras para su familia y espera poder conseguir su perdón por fallar a su matrimonio.

“Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerles pasar esta humillación y porque no se lo merecen. Quiero trabajar para reparar ese dolor que he hecho”, concluyó.

Aldo Miyashiro reapareció en la televisión tras 'ampay' con su exreportera Fiorella Retiz emitido por el programa de Magaly Medina. El conductor de 'La banda del chino' se pronunció al respecto y pidió perdón públicamente por traicionar su confianza. "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida... nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" afirmó Miyashiro. (Fuente: América TV) "Nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida"

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro aceptó haber sido infiel a su esposa Érika Villalobos

Aldo Miyashiro reapareció en la televisión tras 'ampay' con su exreportera Fiorella Retiz emitido por el programa de Magaly Medina. El conductor de 'La banda del chino' se pronunció al respecto y pidió perdón públicamente por traicionar su confianza. "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida... nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" afirmó Miyashiro. (Fuente: América TV) "Nunca imaginé que podría provocar tanto dolor" "Yo cometí un error que seguro me va a acompañar toda mi vida"