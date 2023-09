¡No se rinde! El exintegrante de “Recargados de risa”, Gino Arévalo, reveló que labora como taxista y operario en una fábrica de acero para mantener a sus hijas.

“Ahorita estoy mismo ‘mil oficios’, trabajando con el carro (taxi) y en una empresa de fabricación de acero inoxidable, donde ayudo a cortar fierro. Mis días comienzan a las cinco de la mañana, no me avergüenza trabajar, pues honradamente saco adelante a mis hijas”, comentó Arévalo.

¿Gino Arévalo quiere regresar a la televisión?

Por otro lado, el humorista agregó que estudia su carrera de Derecho y espera ser llamado a la televisión nuevamente.

“Si me llaman, en una, no lo dudo y firmo. Sé que están saliendo nuevos talentos, son jóvenes, tengo 44 años pero sigo con las ganas. Extraño la televisión […]”, dijo en una entrevista para el diario Trome.

Como se recuerda, a principios de año Gino Arévalo informó sobre el cierre de su pollería, por lo que se dedicó a brindar el servicio de taxi por aplicativos.

¿Gino Arévalo fue infiel a su pareja?

Respecto a su situación sentimental, el actor cómico fue acusado por su expareja de infidelidad en el 2020 con una amiga de su familia. En ese sentido, Arévalo aceptó haber cometido la traición.

“El que falló fui yo, yo fui el que cometió el error y lo único que quisiera es ya no hacer daño a nadie, ni a la otra persona ni a mi familia”, comentó. “Yo siempre decía que no creo que yo alguna vez falle, por eso no vale escupir al cielo”, agregó.