Gino Assereto habló sobre el vínculo que mantiene con la mamá de su hija, Jazmin Pinedo luego de haber anunciado el fin de su relación en enero de este año. El chico ’reality’ dejó en claro lo que siente por la presentadora de TV, a quien considera una persona muy especial en su vida.

“Es una persona con la que he compartido 7 años de mi vida, momentos maravillosos. No tenemos por qué llevarnos mal, al contrario, vengo con ella al canal todos los días, me regreso con ella”, explicó a “Estás en todas” manifestando la amistad que tienen.

Assereto hizo hincapié en su amor y sentimientos a Pinedo. “A la China la amo. Amar para mí va más allá de un simple sentimiento. Yo a la China la respeto, comprendo, entiendo, acepto... Yo creo que para mí eso es amor”, agregó.

Es ahí que la conductora Sheyla Rojas le consultó si había alguna posibilidad de reconciliarse con Pinedo, a lo que Assereto respondió que piensa más en su crecimiento personal.

“Estoy enfocado en mis cosas. Por primera vez estoy dándole importancia a mi vida, he aprendido en todo este tiempo a conocer, a quererme, a respetarme y he encontrado cosas maravillosas en mí”, añadió. “Me amo cada vez más y creo que en este momento eso es lo primordial, amarme para luego poder amar al resto”, concluyó.

