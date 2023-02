El modelo e influencer Gino Assereto sorprendió a los televidentes al dar un beso apasionado en vivo con una nueva integrante de Esto es guerra llamada Nadia, esto como parte de un reto de actuación que tenían que asumir los competidores. Lo que más llamó la atención del público es que fue en presencia de la propia Jazmín Pinedo, quien también quedó atónita al verlo actuar con tanta naturalidad.

Desde ese momento, los rumores de que el popular ‘Tiburón’ ya estaba en coqueteos con Nadia no han dejado de crecer y que por ello se mostraron muy cómodos en el momento que les tocó hacer este reto en vivo. Al respecto, América Espectáculos lo entrevistó para saber si es cierto que estaría interesado en su nueva compañera del reality.

Nadia Collantes besó apasionadamente a Gino Assereto para ganar un reto de actuación en ‘Esto es Guerra’. (Foto: Captura)

El chico reality indicó que solo cumplió con el desafío de actuación para no ser sentenciado, pero que se ha hecho muy amigo de ella desde que ingresó al programa. “No hay que meterle leña al fuego, la gente piensa que con un reto de actuación tiene que haber algo. Somos patas desde que entró al casting conversamos nos matamos de risa, es súper chévere”, admitió.

No obstante, no se cerró a la posibilidad de que en algún momento los capten juntos. “Si coincidimos en algún lugar no se sorprendan porque es bien chévere es una flaca bien bacana”, comentó.

Asimismo, indicó que por el momento no está buscando estar en una relación, ya que se encuentra proyectado en sus propios proyectos. “Yo no entiendo lo que estás diciendo, yo le digo que ahorita no quiero algo serio con alguien, eso no quita de que tenga amigas, es normal no pasa nada”, sentenció.

NADIA HABLA SOBRE UNA POSIBLE RELACIÓN CON GINO ASSERETO

Nadia Collantes reveló que antes de hacer la escena del beso en vivo con Gino Assereto ya habían practicado detrás de cámaras y recibieron el apoyo de Jazmín Pinedo. Asimismo, no quiso revelar si más adelante le gustaría tener un romance con el ‘Tiburón’.

“Estamos aquí para cumplir retos. Estoy tranquila. Es verdad hubo ensayo previo porque tuvo que salir a la perfección para la escena en vivo. Incluso vino Jazmín viendo nuestras escenas antes del vivo. (Sobre los coqueteos) No para nada a él lo conozco desde el casting, entonces siempre estuvo apoyándonos y aconsejándonos. Por ese lado somos amigos y no sé qué vaya pasar más adelante y ahora compartimos trabajo juntos. No sé qué pase más adelante. No sé veremos qué sale”, comentó.