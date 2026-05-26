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Assereto recalcó que no experimenta ningún tipo de conflicto con Pinedo ni con su hermano | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Assereto recalcó que no experimenta ningún tipo de conflicto con Pinedo ni con su hermano | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

Tras la reciente polémica entre Jota Benz y Jazmín Pinedo, el exchico ‘reality’ Gino Assereto dijo que prefiere mantenerse al margen debido el aprecio que siente por ambos y al vínculo familiar que los une.

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