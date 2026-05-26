Tras la reciente polémica entre Jota Benz y Jazmín Pinedo, el exchico ‘reality’ Gino Assereto dijo que prefiere mantenerse al margen debido el aprecio que siente por ambos y al vínculo familiar que los une.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, manifestó su deseo de que la situación se resuelva pronto por la tranquilidad de los involucrados, argumentando que el conflicto estalló por el temperamento que poseen su hermano y expareja.

De ese modo, sostuvo comprender los motivos que llevaron a Benz a responder en los medios, aclarando que eso no significa que coincida con todas sus acciones. “Mi hermano se vio en la necesidad de responder”, expresó.

Luego de eso recordó que mantiene un respeto absoluto por la conductora de televisión debido a que es la madre de su hija y con quien no tiene ningún tipo de inconveniente.

Para Assereto, este episodio representa una experiencia de la cual ambos obtendrán un aprendizaje, dejando en claro que él se encuentra completamente fuera del ya conocido conflicto.

“Yo a los dos los aprecio. Con los dos si en algún momento pasa Jota lo abrazo, lo beso; si pasa la China, la saludo. Porque yo no tengo nada que ver ahí”, afirmó.

Jazmín Pinedo aclara que sus comentarios no iban dirigidos a Jota Benz, sino a la producción de Esto es Guerra y a las reglas del programa. En su respuesta, pide que lo regresen al programa y afirma que solo se defendió ante el cruce mediático.

Por su parte, Pinedo también ofreció declaraciones al mismo programa, coincidiendo en que su relación con el padre de su hija no se ha visto afectada por el cruce de palabras con Benz.

El origen de la tensión entre Pinedo y Benz comenzó cuando ella opinó sobre los cambios de imagen de los participantes de ‘Esto es Guerra’.

Esta crítica provocó la reacción del cantante, quien sostuvo en vivo que a la presentadora le pagaban por hablar de los demás, refiriéndose a ella como “la ex de mi hermano”, un apelativo que Pinedo rechazó al calificar la actitud de Benz como “pasivo-agresiva”.

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