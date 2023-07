En mayo del presente año, Gino Assereto fue suspendido de ‘Esto es Guerra’ tras emitir un calificativo racista contra otro participante del reality, “Chevy”. Pese a que en su momento ofreció disculpas y afirmó estar arrepentido, repentinamente salió del ojo público y hoy finalmente decidió regresar a la competencia.

El chico reality se mostró tímido en un inicio y no dudó en pedir disculpas al público por haberlos incomodado con su comentario. Además, aseguró que no volverá a cometer tremendo error.

“Han sido dos meses un poco tensos para mí. No es novedad que hay veces en que suelo estar con la energía arriba y lo que sucedió anteriormente (su comentario racista) hizo que me derrumbe. El primer mes no quería saber nada de nadie, quise estar encerrado y quería pensar en la situación y por qué había sucedido. A veces simplemente decimos ‘lo lamento’, pero no nos damos el tiempo para pensar la detonante de nuestro error”, comentó en un principio.

“Estaba bloqueado y luego pude entender el porqué de las co sas. Me siento muy agradecido de poder estar nuevamente acá (en EEG)”, acotó conmoviendo al set.

Además, reiteró sus disculpas a su compañero “Chevy” por haberle faltado el respeto de esa manera y aseguró que en ningún momento quiso dañarlo.

“Hermano lo lamento y ante todo el público quiero disculparme por lo que sucedió”.