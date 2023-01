¡Cansado de las habladurías! El modelo Gino Assereto decidió salir al frente tras los rumores de su orientación sexual. En una entrevista para el programa Más Espectáculos, primero se refirió a la emoción que siente por la nueva canción que lanzará, la cual fue compuesta por él mismo. Luego se dio un tiempo para dar a conocer su descargo sobre este tema que se ha venido arrastrando desde que se separó de la conductora Jazmín Pinedo.

El integrante de ‘Esto es Guerra’ precisó que él no se molesta con la opinión que puedan dar algunas personas sobre él, pues no lo conocen. Incluso, el modelo bromeó sobre el tema, dando a entender que le dan igual las críticas.

“Soy lo que quiero ser, si yo quiero salir en una foto posando de alguna manera, sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie, una foto sin polo, lo hago, me gusta, pero no pierdo el tiempo ni bloqueando ni respondiendo porque yo respeto mucho lo que dicen, su opinión. Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho. Es más, tengo una canción que dice ‘Saliendo del clóset’”, dijo.

Asimismo, Gino Assereto indicó que si fuera gay no tendría problemas en hacerlo público. “Si yo fuese gay no tendría problema en decir soy gay porque tendría algo de malo decir soy gay y por qué tendría que ocultarme”, sentenció.

JAZMÍN PINEDO LO DEFIENDE

La modelo no se quedó de brazos cruzados y al escuchar las declaraciones de Gino Assereto no dudó en defenderlo por verse obligado a hablar de su orientación sexual. ‘La Chinita’ señaló que, si bien él toma todos estos comentarios con humor, no tienen por qué aparecer personas juzgadoras. Y es que está de acuerdo con que opinen faltando el respeto a su expareja y padre de su primera hija.

“Que disfrute de su vida, de su proceso, está tranquilo y feliz... Es simple y sencillo que cada uno que viva como le dé la gana de vivir. Aplaudo eso de Gino”, señaló.