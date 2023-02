El chico reality Gino Assereto salió al frente para pedir disculpas luego de protagonizar un polémico video, donde encara a una señora y se niega a tomarse una fotografía en plena vía pública.

A través de sus stories en Instagram, el popular ‘Tiburón’ se disculpó con las personas que se vieron afectadas por su actitud y aclaró que, para él, sus seguidores forman una parte importante de su vida.

“Ante las imágenes que circulan en redes sociales, en donde no accedí a tomarme una foto con un grupo de personas, me gustaría expresar mis más sinceras disculpas por lo ocurrido”, expresó.

“Quiero reiterar mi respeto y agradecimiento al público. Sé que me debo a ustedes y día a día trabajo en mi para ser y ofrecer lo mejor, nuevamente las disculpas del caso”, añadió el chico reality en su post.

Gino Assereto se disculpó tras imágenes que lo muestran reprendiendo a una mujer. (Foto: Instsagram)

¿Qué sucedió con Gino Assereto?

El último fin de semana, un video publicado en las redes sociales de Instarándula reveló que el chico reality Gino Assereto tuvo una actitud prepotente con una señora que le pidió tomarse una fotografía.

“Tanto me has juzgado sin conocerme”, fue lo que dijo Assereto antes de irse. La mujer, sorprendida por la actitud del chico reality, no se quedó callada. “Ya te conozco ahora pues, eres malcriado”, respondió.

Gino Assereto se disculpa tras imágenes donde encara a una señora que le pidió una foto. (VIDEO: Instarándula)

