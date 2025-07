El exchico reality Gino Assereto fue invitado al programa “Esta Noche” de la Chola Chabuca, donde habló de sus nuevos proyectos profesionales y también fue consultado por la relación con Jazmín Pinedo, madre de su última hija.

Al respecto, Assereto aclaró que no mantiene una “buena ni mala” relación, ya que “uno siempre va a hacer lo mejor que puede” por el bienestar de su familia y sus seres queridos.

“Estoy agradecido por todo lo vivido, estoy agradecido que ella haya sido parte de mi proceso, de mi camino”, señaló Gino Assereto.

Gino Assereto recordó su relación con Jazmín Pinedo, con quien tiene una hija en común. (Foto: Latina)

“Le agradezco porque estando ella he tenido muchos aprendizajes que me han hecho crecer y cómo no voy a estar agradecido con una persona con la que conviví muchos años y gracias a esa convivencia, yo hoy puedo decir que he crecido”, agregó.

Asimismo, el exchico reality habló sobre su actual relación sentimental con la chef María José Vigil, más conocida como ‘Majo con sabor’, con quien inició un romance hace algunos meses; sin embargo, no suele dar detalles de dicha relación.

Gino Assereto y Majo con Sabor se lucen por primera vez juntos en redes: ¿Oficializaron? | Foto: Instagram (@majoconsabor - Captura)

“Sí salgo con alguien. Le mando un beso a Majo y todo va bien… prefiero mantener mi vida privada alejada de las pantallas, sin necesidad de exponer algo”, aseguró Assereto.