“Mi amiga es la mamá de mi hija. Jazmín está en una etapa de su vida donde le deseo lo mejor. Para mí, la felicidad de la china está ante todo”, dijo en un primer momento.

Con respecto a si sigue amando a la china, Gino sostuvo que eso va más allá de estar con alguien, de salir, y de pasarla bonito.

“Amar es ver a la persona feliz, verla sonreír, verla seguir su camino, que se vuelva a enamorar, que se vuelva a ilusionarse y yo siempre voy a tener palabras bonitas hacia ella porque ella fue parte de una experiencia que he tenido en esta vida la cual me encantó”, mencionó.

También señaló que el año pasado cerró un ciclo. “Yo he tenido todo un proceso el 2022 y me ha ayudado a crecer como persona, que me ha dado una madurez para hoy hablar no solo de la madre de Khaleesi sino de la mamá de Ariana, quienes siempre tendrán mi apoyo”.

Al respecto, Johanna San Miguel comentó que el cambio que ha dado Gino se reflejó en el programa de competencia que lo llevó a la victoria.