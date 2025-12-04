Gino Tassara, conductor y fundador de “Agricooltores”, anunció que Indecopi declaró fundada la denuncia por infracción de propiedad industrial contra César Augusto Urrutia. Tras año y medio de disputa, la entidad determinó que el registro del nombre del programa en el rubro tecnológico generaba confusión con la marca original.

El conflicto comenzó cuando el equipo de “Agricooltores” descubrió que Urrutia había registrado la marca vinculada a software, pese a que el nombre estaba asociado públicamente al programa conducido por Tassara, Vania Torres, Gabriel González y Gerardo Fiedler.

La resolución de Indecopi prohíbe el uso de la marca “Agricooltores” para distinguir servicios de video, webinars o podcasts, ya sea de manera aislada o combinada con otros elementos. Además, establece una multa de 2 UIT, equivalente a S/10 mil, por el uso indebido del nombre.

Gino Tassara celebra fallo a su favor en caso por el nombre “Agricooltores”. (Foto: Instagram)

Tassara aclaró que la sanción no se debe a la creación de una plataforma gratuita, como insinuó Urrutia, sino al uso persistente de una marca con tres años de trayectoria. También recordó que, pese a un acuerdo verbal para dejar de usar el nombre, Urrutia continuó empleándolo, lo que reforzó la necesidad de la denuncia.

Los conductores celebraron la decisión y destacaron que el propósito del programa, que se transmite cada viernes por YouTube, es difundir el mundo de la agronomía peruana de manera didáctica y entretenida. Señalaron que proteger la marca es clave para no confundir a la audiencia y respetar el trabajo realizado.

Vania Torres, campeona mundial de surf y conductora del espacio, resaltó el impacto del programa y la importancia de defender su identidad. Actualmente, “Agricooltores” supera los 2 millones de visualizaciones y reúne a más de 50 mil espectadores mensuales en países como Perú, México, Venezuela y Argentina.