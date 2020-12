Conforme a los criterios de Saber más

Giovanna Castro le sacó la vuelta a la adversidad. Durante el distanciamiento social obligatorio, la actriz concretó un proyecto que mantuvo relegado por casi dos décadas: grabó un EP navideño con covers y otro con canciones inéditas inspiradas en su vida. Sus temores, triunfos, amores y decepciones forman parte de esta producción que representa el renacer de la artista y la oportunidad de compartir con sus seguidores sus experiencias más íntimas.

“Empecé en la televisión en 1999, en ‘Risas de América’, imitando a cantantes. Siempre quise cantar, pero no tenía el tiempo necesario ni la sensibilidad suficiente para concretar ese proyecto, tampoco existían facilidades técnicas para grabar y no encontraba a una persona que me entendiera, que me conociera y que pudiera captar lo que quería hacer. Hasta que vino la cuarentena y pude interiorizar mucho. Entré en contacto con un amigo, con el productor musical Lord Xensez, un maestro del sonido, y en un abrir y cerrar de ojos ya estábamos trabajando en un proyecto musical, un EP con seis canciones inéditas, que saldrá en otoño de 2021. Pero antes, este mes, en diciembre, hemos lanzado el disco “¡Feliz Navidad!”, con covers navideños ”, narra la figura femenina de Los Chistosos.

-¿Resumes la historia de tu vida en este disco?

Estoy volcando toda mi vida en estas hermosas letras: he amado, he tenido miedo, me han roto el corazón, he sentido pavor, también he sido muy feliz.

-¿Qué te llevó a incursionar en la música?

El artista tiene que ser completo, es parte del show, del business, ya nadie está encasillado en una sola cosa, los tiempos han cambiado, ha llegado la hora de salir de nuestra zona de confort y arriesgar, de enfrentar nuestros miedos e inseguridades. Esta pandemia me movió el corazón, me removió por dentro. Con Alexander descubrí que hacer música es un arte, él ha sabido amalgamar mis gustos, en este disco hemos fusionado el pop con el blus y el rock ligerito.

-¿Cómo se llama el disco? ¿Cuándo sale?

En otoño del próximo año. El nombre tentativo es “Más allá del todo”, también hemos pensado pedirle a nuestros fans a través de las redes sociales ayuda para elegir el nombre.

-¿En qué momentos de tu vida están inspiradas las letras de las canciones?

En ningún momento específico, están basados en mis miedos, alegrías, triunfos, fracasos, decepciones y amores en general, pues soy una persona que ama mucho. Desde niña he sido muy espiritual, mi primer novio fue Jesús y sus enseñanzas. Cuando me relaciono con una persona, ya sea familiar, amigo o novio, me entrego por completo, y aunque estemos en un mundo imperfecto, siempre trato de rodearme de buenas personas. Este año, por ejemplo, mis mejores amigos, que son poquitos, me sorprendieron con una pequeña fiesta de cumpleaños, llevaron a un imitador de Freddie Mercury porque saben que me encanta.

-¿Y en ese reducido grupo de amigos, estuvo Hernán Vidaurre, tu expareja?

Hernán es mi hermano, pero ese día no participó porque tuvo que viajar. Hace cuatro años él me organizó una fiesta sorpresa, tenemos una relación muy bonita, amical, conversamos siempre.

HERNAN VIDAURRE

-¿Y esa decepción de la que hablas en este disco, tiene que ver con la larga relación que tuviste con Hernán?

Muchas personas piensan eso, pero no es así, me he sentido defraudada más por amigos que por Hernán. Actualmente con él tengo una relación de hermanos, siempre está ahí, incondicionalmente, cuando lo necesito, me llama mucho. No somos pareja sentimental, pero estamos unidos, nuestras familias también son muy unidas, Hernán es prácticamente un hijo para mi papá y para Hernán, mi papá es como su papá.

Teniendo una relación tan bonita, ¿por qué separarse?

-Hay una película en Netflix, “Historia de un matrimonio”, con Scarlett Johansson y Adam Driver, que resume un poco lo que nos pasa. (El filme narra la historia de un director de teatro y una actriz que luchan por superar su divorcio, el cual les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo)

-¿Por qué terminaron?

Soy una persona que salió muy tarde a la vida, siempre he sido controlada por mi mamá, empecé a tener un poquito de libertad cuando entré a trabajar a la televisión; mientras que Hernán es el galanazo, un hombre aguerrido, con mucha historia, talentosísimo, sencillo, humilde, solidario. Todas esas cualidades me enamoraron, incluso hablamos de matrimonio, hubo hasta anillo de compromiso, pedida de mano y todo, pero los dos tenemos un carácter bien fregado.

-¿Por qué no se casaron?

Cuando dije: “Sí, quiero casarme”, todavía no podíamos hacerlo porque la hijita de Hernán, que en ese tiempo era una niña, no me aceptaba. Además, quería tiempo para mí, no quería tener familia, hijos, y así pasaron los años, fuimos postergando lo del matrimonio y dejamos de sentir esas mariposas en el estómago, esa cosa hermosa se acabó, no le dedicamos tiempo (a la relación), nos sumergimos en nuestras carreras, incluso fuimos a charlas matrimoniales y ahí nos dimos cuenta que ya no queríamos casarnos. En la puerta del horno se quemó el pan.

-¿Crees que el romance no debió extenderse tanto tiempo, casi 20 años?

Creo que duró lo que tuvo que durar, no siento que perdí mi tiempo. Otra persona en mi lugar de repente se casaba por el qué dirán, por tantos años juntos, pero no hice eso. Hernán puede ser un buen hombre y yo una buena mujer, pero nuestro romance se desgastó, teníamos muchas dudas, y si eso ocurre es porque algo no está bien. Actualmente conversamos mucho, es mi mejor amigo, y no hay nada de ‘remember’, ni tonterías. Nunca me alejaría de personas tan buenas y talentosas como Hernán.

-¿No crees que el seguir tan unidos puede ser un obstáculo para rehacer sus vidas con libertad?

No creo porque después de esa relación han habido en mi vida otras personas, aunque de repente tenían temor a la figura de Hernán y algunas preguntas al respecto. La gente a veces se asombra porque seguimos conversando, pero cuál es el problema si nos une lazos de cariño y él siempre está ahí para mí y yo siempre estoy para él.

-¿Qué representa “Los chistosos” en tu vida, un programa que integras desde el 2007?

Una aventura y mucha risa, y no solamente la risa que llevamos a los hogares sino la que disfrutamos en privado. Me ha dado muchas satisfacciones, la gente nos reconoce, nos quiere mucho, en provincia los seguidores cuando nos ven gritan como si fuésemos el grupo Menudo. Recuerdo que una vez tuvimos que pedir seguridad para poder salir de un teatro en Arequipa.

Manolo Rojas, Giovanna Castro, Guillermo Rossini y Hernán Vidaurre, integrantes de Los chistosos. (Foto: EL Comercio / Violeta Ayasta)

-¿Por qué crees que no hay muchas imitadoras en el medio local?

La maestra Rosa Cabrera fue una imitadora espectacular, al igual que Nancy Cavagnari, yo soy la última de mi generación. Creo que actualmente hay imitadoras muy buenas, pero la televisión ha cambiado, ya no hay muchos programas cómicos de imitación, de sátira política, ahora se apuesta más por el show y los colores.

