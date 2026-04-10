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Giovanni Ciccia es un reconocido actor y cantante peruano. (Foto: Giovanni Ciccia / Instagram)
Giovanni Ciccia es un reconocido actor y cantante peruano. (Foto: Giovanni Ciccia / Instagram)
Por Redacción EC

Giovanni Ciccia sorprendió a sus seguidores tras confesar el motivo de su salida de “Al fondo hay sitio”. En una entrevista reciente, el actor confirmó no se fue de la serie por conflictos internos con la producción, sino que fue una decisión personal vinculada a su carrera profesional.

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