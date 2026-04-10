Giovanni Ciccia sorprendió a sus seguidores tras confesar el motivo de su salida de “Al fondo hay sitio”. En una entrevista reciente, el actor confirmó no se fue de la serie por conflictos internos con la producción, sino que fue una decisión personal vinculada a su carrera profesional.

Durante una reciente entrevista con RPP, Giovanni Ciccia contó que las grabaciones en “Al fondo hay sitio” son altamente exigente, lo que le genera complicaciones para enfocarse en otros proyectos personales. Según dijo, la carga laboral lo llevó a tomar una pausa necesaria luego de más de tres años interpretando a ‘Diego Montalbán’.

“Es muy demandante y, claro, si tienes otros planes, es muy difícil combinarlo”, señaló el actor al ser consultado por su repentina desaparición de la serie.

Afiche de la nueva comedia dirigida por Giovanni Ciccia: "Esperando a Baltasar".

Asimismo, el actor aseguró que este descanso de la serie le permite enfocarse en otros proyectos como la obra “Esperando a Baltazar”, que estrenará próximamente en el Teatro Municipal de Surco junto a Óscar López Arias y Renzo Schuller.

Pese a su salida de “Al fondo hay sitio”, Ciccia dejó en claro que no se trata de una despedida definitiva de ‘Diego Montalbán’. En ese sentido, remarcó que su personaje sigue vigente dentro de la historia, lo que abre la posibilidad de un regreso.

“Estuve tres años y medio en la serie y, bueno, el personaje sigue vivo, está fugado, o sea que todo puede pasar a futuro”, aseguró el reconocido actor.

“No es una puerta que esté cerrada, solamente me estoy tomando este tiempo porque tengo estos proyectos y necesitaba descansar un poquito del ritmo de la televisión, que es duro”, agregó.

Cabe recordar ‘Diego Montalbán’, interpretado por Giovanni Ciccia es uno de los personajes que ha encantado a miles de los fans de la serie “Al fondo hay sitio”. Su interpretación del chef arrogante, irónico u carismático marcó varias temporadas de la exitosa teleserie y ahora se encuentra desaparecido luego de ser señalado como autor del disparo contra ‘Miguel Ignacio de las Casas’.