La ausencia de Gabriela Herrera en la séptima gala de “El Gran Show” sorprendió a los televidentes y esta noche, Gisela Valcárcel confirmó que la bailarina fue eliminada de la competencia tras ofrecer declaraciones a otro medio, en clara referencia a la entrevista que dio en el programa “Amor y Fuego”.

La ‘Señito’ explicó que la artista incumplió su contrato de exclusividad al declarar al espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, pese a que había recibido un llamado de atención por la misma razón.

“Gabriela incumplió una de las normas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario. Alguien que trabaja en un canal debería cuidarse de declarar a otros, y esa es una norma puesta en este canal. Gabriela ya había declarado una vez, hablé con ella y le dije: ‘Por favor, que no vuelva a suceder’”, empezó explicando la conductora.

Tras confirmar que Gabriela Herrera quedó fuera del programa de baile, Gisela Valcárcel dijo que se sentía agradecida con la participación de la modelo, y dejó abierta la posibilidad de invitarla en una siguiente temporada.

¿Qué dijo Gabriela en “Amor y Fuego”?

Gabriela Herrera fue eliminada de “El Gran Show” poco después de ofrecer una entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde arremetió aparentemente contra Gisela Valcárcel y los competidores del programa.

“No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento”, sostuvo al referirse a los constantes desplantes que ha recibido en el reality de la ‘Señito’.

“Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, agregó.