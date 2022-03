Luego de varios años el padre de Ethel Pozo, Jorge Pozo, reapareció frente a la pantalla de “Amor y Fuego” pidiendo a su hija una pensión, pues según dijo sufre de un tumor cerebral y no cuenta con el dinero suficiente para costear su tratamiento.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición”, señaló Jorge en la pasada edición del espacio de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Tras sus declaraciones, Gisela Valcárcel compartió en su Storie de Instagram un mensaje en el que agradeció los mensajes que le envían sus fanáticos en estos momentos.

“Empiezo pensando en lo agradecida que estoy... mil gracias a cada persona por el apoyo que siento que me dan”, se lee en las primeras líneas de su texto.

“Como cada día levántate, pelea tus batallas, todos las tenemos, recuerda que nunca estuvimos, estamos o estaremos solas... Dios hace maravillas y nos ama, por eso lo amamos”, agregó la conductora de televisión.

Sin embargo, Valcárcel no solo recibió el apoyo de sus seguidores, sino también de la conductora Magaly Medina, quien en la edición del miércoles de “Magaly TV: La Firme” aseguró que respeta a la figura de América Televisión por haber criado sola a su hija.

“Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo, no soy quién para enlodar eso. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias. Nunca será mi amiga; sin embargo, respeto lo que hizo por su hija”, aseveró la presentadora.

“Ella (Gisela Valcárcel) fue mi enemiga hace muchos años, enemiga televisiva, porque a nivel personal yo no tengo nada contra Gisela, no somos amigas, nunca de repente seremos amigas, pero es algo que no me quita el sueño, pero no porque ‘darle (criticar) a Gisela siempre funciona’, voy a agarrarme de algo tan bajo, no lo voy hacer ni nadie me va hacer cambiar de opinión”, agregó.

