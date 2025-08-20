La popular conductora de televisión, Gisela Valcárcel, sorprendió este miércoles 20 de agosto al anunciar en redes sociales el lanzamiento de un nuevo espacio digital llamado “Mostritos y Pirañas”. El proyecto se desarrollará junto a cuatro periodistas y promete entregar información diaria a través de YouTube.
En el video de presentación, Valcárcel hace una reflexión sobre las múltiples etiquetas políticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria en televisión. “Ella entrevistó a Fujimori, entonces es Fujimorista. Bailó con Alan, entonces es Aprista, pero también tuvo en la pista a PPK. La verdad, sin mucho floro. Ya, ya. Mostritos y Pirañas, grábense eso. Darán que hablar”, señaló la conductora.
En la descripción del post, la figura televisiva explicó la esencia del proyecto. “Me han dicho fujimorista, aprista, keikista... de todo. ¿Te pasa que en tu barrio, grupo o en redes la gente habla de ti cosas que no necesariamente son verdad? Pues, ¡nos pasa lo mismo! Ahora, ¿qué sucede cuando 4 periodistas se reúnen y hablan, cuando exponen una noticia y buscan el fondo de la misma?”, escribió.
El nuevo espacio se transmitirá a través del canal GV Play Perú en YouTube. Su estreno está programado para el próximo miércoles 27 de agosto a las 9:30 a.m., con emisiones diarias.
“Nace... MOSTRITOS Y PIRAÑAS, -la verdad sin mucho floro-, a través de una red que les permitirá decir lo que piensan. YouTube es la nueva casa de ellos y estará abierta para ti desde la próxima semana. ¿Agenda, ya? Desde ahora a diario tendrás todo lo que debes saber”, agregó Valcárcel.
