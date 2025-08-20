La popular conductora de televisión, Gisela Valcárcel, sorprendió este miércoles 20 de agosto al anunciar en redes sociales el lanzamiento de un nuevo espacio digital llamado “Mostritos y Pirañas”. El proyecto se desarrollará junto a cuatro periodistas y promete entregar información diaria a través de YouTube.

En el video de presentación, Valcárcel hace una reflexión sobre las múltiples etiquetas políticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria en televisión. “Ella entrevistó a Fujimori, entonces es Fujimorista. Bailó con Alan, entonces es Aprista, pero también tuvo en la pista a PPK. La verdad, sin mucho floro. Ya, ya. Mostritos y Pirañas, grábense eso. Darán que hablar ”, señaló la conductora.

En la descripción del post, la figura televisiva explicó la esencia del proyecto. “ Me han dicho fujimorista, aprista, keikista... de todo. ¿Te pasa que en tu barrio, grupo o en redes la gente habla de ti cosas que no necesariamente son verdad? Pues, ¡nos pasa lo mismo! Ahora, ¿qué sucede cuando 4 periodistas se reúnen y hablan, cuando exponen una noticia y buscan el fondo de la misma?”, escribió.

Valcárcel aseguró que su nuevo programa abordará noticias y temas de coyuntura “sin mucho floro”. (Foto: Redes sociales)

El nuevo espacio se transmitirá a través del canal GV Play Perú en YouTube. Su estreno está programado para el próximo miércoles 27 de agosto a las 9:30 a.m., con emisiones diarias.

“Nace... MOSTRITOS Y PIRAÑAS, -la verdad sin mucho floro-, a través de una red que les permitirá decir lo que piensan. YouTube es la nueva casa de ellos y estará abierta para ti desde la próxima semana. ¿Agenda, ya? Desde ahora a diario tendrás todo lo que debes saber”, agregó Valcárcel.