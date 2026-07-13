Gisela Valcárcel volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un misterioso video en sus redes sociales, donde anunció que un nuevo proyecto está cada vez más cerca de ver la luz. La exconductora de televisión publicó una reflexión acompañada de una fecha clave, el 17 de julio, lo que rápidamente generó expectativa e incluso algunos especulan su regreso a la pantalla chica.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Señito’ compartió un video donde escribió que existen historias que requieren tiempo para contarse y dejó entrever que finalmente ha llegado el momento de compartir una de ellas.

“Hay historias que uno cuenta desde siempre, hay otras que esperan el momento correcto para salir. Creo que ese momento está cada vez más cerca. 17.07”, se lee en el video publicado en redes sociales.

“Hay historias que toman tiempo...¡Muy pronto!”, agregó en la descripción del video.

El post de Gisela Valcárcel provocó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación de comentarios preguntando si se trata de un nuevo programa, un proyecto digital o una producción especial.

“Esperamos sea tu regreso a la TV , queremos ver shows A1 como solo tú sabes darlos. Regresa por favor”, “La televisión te extraña. Éxitos para este nuevo proyecto”, “Que regrese bailando por un sueño”, “Bendiciones reina, espero pronto verte en TV, te extrañamos. Tu eres nuestra reina” son algunos comentarios que se lee en el post.

La expectativa también se relaciona con el anuncio realizado semanas atrás, cuando Gisela Valcárcel confirmó que volvería a encontrarse con su público, aunque aclaró que no sería mediante un programa de televisión. En ese momento señaló que buscaba una manera distinta de acercarse a su audiencia, lo que abrió la puerta a nuevos formatos de contenido.

Gisela Valcárcel anuncia nuevo proyecto y paraliza las redes. (Foto: Captura de Instagram / @giselavalcarcelperu)

Por ahora, la conductora mantiene en reserva los detalles de su nuevo proyecto, pero la cuenta regresiva ya comenzó. Con la fecha del 17 de julio marcada en el calendario, la expectativa continúa creciendo entre el público, que espera descubrir cuál será la nueva propuesta de Gisela Valcárcel.