Gisela Valcárcel anuncia nuevo proyecto y revela posible fecha de estreno. ( Foto: Instagram / giselavalcarcelperu)
Gisela Valcárcel anuncia nuevo proyecto y revela posible fecha de estreno. ( Foto: Instagram / giselavalcarcelperu)
Por Redacción EC

Gisela Valcárcel volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un misterioso video en sus redes sociales, donde anunció que un nuevo proyecto está cada vez más cerca de ver la luz. La exconductora de televisión publicó una reflexión acompañada de una fecha clave, el 17 de julio, lo que rápidamente generó expectativa e incluso algunos especulan su regreso a la pantalla chica.

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