Gisela Valcárcel decidió ponerles fin a los rumores de su posible regreso a la televisión nacional tras estar a la cabeza de El Gran Show. La conductora rompió su silencio y reveló que no volverá a las pantallas, lo que dejó atónitos a sus seguidores.

Utilizando sus redes sociales, la “Señito” se dirigió a sus seguidores y televidentes en general para contar que tomará un descanso de su trabajo, por lo que no se le verá frente a cámaras hasta nuevo aviso, que obviamente será notificado por su persona.

“Desde que llegó a mi vida ‘Bailando por un Sueño’, hasta hoy han pasado 15 años. ¿Pueden creerlo? Había conducido bien por 15 años ‘Alo Gisela’, pero un día dije ‘¿Por qué no hacer algo distinto? ¿Por qué no conocer al público que está en las noches? Y ustedes me dijeron entra”, comenzó diciendo en redes.

“Así he sentido cada fin de semana, que nos reuníamos para armar la fiesta. Que tengan un hermoso momento y si pasan por aquí y se preguntan cómo me siento, la respuesta es agradecida, súpeer agradecida por tanto”. Por último, se refirió a Adolfo Aguilar, quien sería el elegido para ocupar su lugar.

“Ahora te toca a ti (tú sabes que a ti me refiero), aquí me tienes para celebrarte y abrazarte. Te toca hacer disfrutar a cada persona que, vía América TV, te regale su tiempo”.