La conductora Gisela Valcárcel conversó con el programa “América Hoy” y no solo reveló detalles de su próximo proyecto televisivo, sino también se animó a contar algunas infidencias de su vida privada, como por ejemplo que usó Tinder y que no le cierra las puertas al amor.

Durante su conversación con el programa matutino de América Televisión, Janet Barboza le preguntó a Gisela Valcárcel si había encontrado a su “Romeo” durante su estadía en Italia, a lo que la presentadora contó que no ha conocido el amor, pero sí a una persona con la que entabló una amistad.

“No, pero he conocido un hombre llamado Luis, que no les puedo decir. No he conocido a mi Romeo, siempre hago amigos, caminando”, contó Gisela Valcárcel antes de revelar que había utilizado Tinder para conocer a nuevas personas; sin embargo, después se dio cuenta que era una mala idea.

“Ya estaba en Tinder porque después de estar aquí y ver cosas como que las mujeres viajan con sus parejas, las discusiones que yo he visto, los hombres aburridos. Entonces yo digo, ‘vengo y me disfruto sola’, les digo a las mujeres que estén con sus esposos que viajen, pero que hablen con sus hombres”, contó Valcárcel.

Ante la confesión de Gisela Valcárcel, su hija Ethel Pozo le aconsejó que disfrute mucho de su vida y le deseo que pronto encuentre el amor, a lo que la popular ‘Señito’ respondió: “Estoy bien, recién estoy empezando a salir un poco. Estoy muy bien sola, estoy super bien”.

Sobre su nuevo proyecto en televisión, Gisela Valcárcel reveló que se el programa se llama “¿Cuál es el verdadero?” y estará bajo la conducción de Adolfo Aguilar. Esta nueva propuesta estrenará el sábado 15 de julio a las 9 p.m.