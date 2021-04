La conductora Gisela Valcárcel reaparecerá este sábado 24 de abril en las pantallas de América Televisión luego de más de un año y tres meses desde que despidió la última temporada de “El Gran Show”. Durante los cortes comerciales de América TV, se en el video promocional de su programa.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la presentadora de televisión contó detalles sobre esta nueva etapa de su programa y habló sobre el video promocional que grabó en las instalaciones de Pachacámac.

“Estamos nuevamente en la casa, con ganas de divertir a todos en sus hogares. Hay algo mayor en esta puesta que la vida nos permite, son las ganas de estar con la gente que quiera sintonizarnos. Puedo decirles que la hemos pasado difícil y seguramente no son tiempos fáciles, pero en estos tiempos es cuando más nos unimos”, expresó Gisela Valcárcel.

“Está siendo medio complicado, sobre todo para mí, la idea de no tener público. Pero también sé que, con el tiempo que he estado en televisión, he gestionado otras herramientas como mirar a la cámara y saber que ahí está una persona que pertenece a una familia que se conecta”, añadió.

Gisela regresa a la televisión peruana

Cabe señalar que Gisela Valcárcel también anunció que tendrá un nuevo acompañante en la conducción de su programa. “Tienen que ver quién me va a acompañar durante todo el año, tengo un nuevo acompañante y estoy feliz por eso”, manifestó.

Durante las grabaciones de la nueva temporada de “El artista del año” se pudo ver a personajes como Stephanie Valenzuela. Janet Barboza, Pedro Loli, Yaco Eskenazi y Juan Carlos Orderique. El programa debutará el próximo sábado 24 de abril.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo se emocionó por el regreso de Gisela Valcárcel a la TV

Ethel Pozo emocionada por el programa de Gisela