Gisela Valcárcel volvió a respaldar a la cantante de salsa Yahaira Plasencia de quienes aseguran que no tiene talento para el canto, entre ellos Magaly Medina, quien se ha caracterizado por cuestionar las habilidades artísticas de la salsera en varias oportunidades.

Luego de interpretar su tema ‘Y le dije no’ junto a todos los competidores del reality de canto “La Gran Estrella”, Yahaira Plasencia recibió los elogios de la ‘Señito’.

“Bailas estupendamente, eres una gran cantante, algunos dicen ‘Yahaira no canta’, pero Yahaira canta y se lo pueden preguntar a cualquier cantante. Claro, sería mejor que no cantara ni bailara y que fuera solo mediática, pero canta, baila y es una mediática en este país. Lo que Yahaira hace es lo que va a salir en todas partes y lo que deja de hacer también. Tenerla en el escenario a mí personalmente me complace”, señaló la conductora.

De igual forma, Micheille Soifer destacó la presentación de Yahaira Plasencia en la pista de baile, y aseguró que es una artista completa y que muchos deberían tomarla como ejemplo.

“Que quede claro en todo el Perú que Yahaira Plasencia es una artista completa, es peruana y está dejando el nombre del Perú bien en alto cuando tiene una presentación”, señaló la popular ‘Michi’.

Gisela defiende a Yahaira Plasencia de las críticas: "Ella sí canta"