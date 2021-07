La conductora Gisela Valcárcel habló claro tras las declaraciones de Vania Bludau, quien días atrás aseguró que su participación en “Reinas del show” solo fue una propuesta que no se llegó a concretar.

En la reciente edición del programa sabatino de América Televisión, la conductora se dirigió a Vania Bludau y aseguró que ni ella, ni su productor Armando Tafur, la llamaron para que forme parte de la actual temporada del reality de baile.

Esto sucedió casi al inicio del programa, cuando las 10 participantes de “Reinas del show” se lucieron en el escenario previo a su coreografía. Tras saludar a Jazmín Pinedo, Gisela Valcárcel envió un mensaje directo a Vania Blubau, quien alzó la copa del reality en 2019.

“Otra participante a la que queremos micho dice ‘Yo no estuve, porque yo ya gané’. Pero Vania de mi vida, tú eres la reina, pero ni yo ni Armando te hemos llamado para que participes, nunca hubo una conversación formal”, expresó.

“Me encantaría tenerte, pero para esta temporada no te hemos llamado. La verdad siempre tiene que imponerse”, añadió Gisela Valcárcel en su mensaje, causando el asombro de las participantes y del jurado.

Cabe señalar que hace algunos días, Vania Bludau conversó con el programa “Amor y Fuego”, y aclaró que le propusieron ingresar al reality, pero todo quedó en una propuesta. Además, señaló que ella ya había ganado el reality, por lo que no tenía problemas.

“Me lo propusieron más no en papeles, lo conversamos. A mí me dijeron para volver cuando estaban iniciando ‘El Artista del Año’, eso fue como en abril, cuando fui de visita al programa, pero quedo en nada... Si yo ya gané eso, para qué voy a ir. O sea, no es que me crea, pero hay tantas chicas que se merecen un puesto”, manifestó.

