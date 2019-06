Gisela Valcárcel se disculpa con Susan Ochoa por supuesta humillación

Gisela Valcárcel se pronunció en vivo sobre la renuncia de Susan Ochoa. "Llevo parada en un escenario hace 32 años. Vi atentamente el video que Susan puso en sus redes", indicó la conductora de "El artista del año".

"Yo lo volví a ver (el video). Sabes Susan, creo que te perdiste una gran experiencia", dijo Gisela Valcárcel a Susan Ochoa.

"Quiero que mis palabras transmitan la verdad. Soy parte del público de este programa y es hermoso lo que aquí se realiza", manifestó Gisela Valcárcel.

Franco Benza, director de la academia, apareció en el escenario para manifestar que la renuncia de Susan Ochoa de "El artista del año" lo sorprendió. "Todo el equipo de la academia está sorprendido y apenado por la salida de Susan Ochoa", indico el artista.

El artista del año

"Aquí no tratamos de humillar a nadie, no tratamos de sabotear a nadie, son muy cuidadosos con cada una de las puestas en escena. Te extrañamos, Susan", manifestó Benza.

Gisela Valcárcel terminó ofreciendo sus disculpas a Susan Ochoa. "Si en algo yo fallé te pido disculpas. Tal vez un día la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos", manifestó la conductora de "El artista del año".

Valcárcel terminó su discurso indicado que siempre ha respetado las "Gaviotas" que Susan Ochoa ganó en el festival de Viña del Mar.



Como se recuerda, Susan Ochoa renunció al programa a través de un mensaje en su cuenta personal de Facebook.



"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", inició Ochoa.



"Las gaviotas no las gané por un escándalo. Las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú", agregó.