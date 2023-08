La conductora de televisión Gisela Valcárcel sorprendió a sus fanáticos al elogiar el trabajo que José Peláez realiza en la conducción de “El gran chef: famosos”. Mediante su cuenta de Instagram, la presentadora destacó sus habilidades.

Por medio de una transmisión en vivo, Gisela Valcárcel conversaba con Cristian Rivero, en ese momento, el conductor dijo a manera de broma que Valcárcel debería dejar de salir en televisión para darle más oportunidades a Yaco Eskenazi, Adolfo Aguilar y José Peláez.

Ante la inclusión de Peláez, la expresentadora de El gran show se sorprendió y le increpó: “¿Qué tiene que ver acá?, por lo que Rivero mencionó que él competía con el programa que Gisela produce, ¿Cuál es le verdadero?

En ese sentido, Gisela Valcárcel no dudó en elogiar a José Peláez, a pesar de que conduce un programa de televisión con el que compite.

“Quiero decirte que todos han ganado. Peláez y Adolfo son unos tromes, me encantan. Está bueno. Tú (Dirigiéndose a Cristian Rivero) no has ganado este año, y yo tampoco (risas)”, dijo la popular Señito.

¿José Peláez tiene una rivalidad con Adolfo Aguilar?

El gran chef: famosos (EGCF) y ¿Cuál es el verdadero? (CEV) son dos programas de televisión que compiten en horarios similares, el primero emitido por Latina TV de lunes a sábado, y el segundo que se presenta los sábados en América TV.

A pesar de la competencia, sus conductores José Peláez (EGCF) y Adolfo Aguilar (CEV) mantienen una profunda amistad, así lo confirmó Peláez para Infobae.

“Mucha gente no sabe que nosotros somos muy buenos amigos, ha estado presente en varios momentos importantes de mi vida. Yo lo quiero muchísimo. Siempre lo abrazaré muchísimo. Es un personaje que me hace reír muchísimo. Para mí, es un honor que estemos compitiendo juntos”, comentó el actor de Mañana te cuento.