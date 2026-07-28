Este 28 de julio, la exconductora de televisión Gisela Valcárcel emocionó en redes sociales con un mensaje dedicado a las Fiestas Patrias, en medio de las celebraciones por los 205 años de Independencia peruana, compartiendo un video que compila recuerdos personales e imágenes de viajes por diversas regiones del país.

En su publicación, la presentadora figura con trajes típicos y compartiendo con ciudadanos en la costa, sierra y selva, intercalando escenas de paisajes, manifestaciones culturales y actos cívicos.

“Felices fiestas patrias mi querido Perú. Celebro nuestra historia en la pampa de la quinua. Celebro nuestra cultura, celebro nuestra gente y todo lo que nos une como peruanos” , publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Para luego agregar: “Sentirnos orgullosos de quienes somos es recordar que la fortaleza de nuestro carácter nos ha permitido construir un país que siempre sabe levantarse, que aprende de sus desafíos y en el que podemos vivir en libertad”.

En su pronunciamiento, la presentadora también se refirió a la comunidad de peruanos que reside en el extranjero, expresándoles un saludo afectuoso y manifestando que, a pesar de la distancia, “mantiene un abrazo apretado” hacia los compatriotas fuera de la tierra natal. “¡Que viva el Perú!“, finalizó.

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