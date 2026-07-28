Este 28 de julio, la exconductora de televisión Gisela Valcárcel emocionó en redes sociales con un mensaje dedicado a las Fiestas Patrias, en medio de las celebraciones por los 205 años de Independencia peruana, compartiendo un video que compila recuerdos personales e imágenes de viajes por diversas regiones del país.
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