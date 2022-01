Milett Figueroa sorprendió a sus seguidores al lanzar una crítica contra el programa “El Artista del Año”, asegurando que, cuando formó parte de este programa, no le permitían elegir las canciones que iba a interpretar.

En declaraciones al programa “Amor y Fuego”, la actriz se mostró en desacuerdo con las reglas que le impuso la producción del reality musical conducido por Gisela Valcárcel.

“A veces no me permitían cantar canciones que yo quería. Me imagino que era parte de la competencia, que nadie elegía sus canciones. Me frustraba un poco porque yo quería cantar cosas que me salían del corazón”, señaló.

Luego que le recordaran sus desafinadas presentaciones, Milett Figueroa dijo que no le quedaba otra que cumplir con las indicaciones de la producción e interpretar las canciones que ellos elegían.

“Es parte de la televisión, me imagino que es parte de cada producción, tener sus reglas y yo las acaté”, añadió para luego asegurar que todo es parte del pasado, y que ahora está enfocada en sus proyectos.

¿Cuánto cobra por enviar un saludo?

Milett Figueroa se sumó a la lista de los famosos de la farándula local que envían saludos personalizados a sus seguidores a cambio de una remuneración económica.

El programa “Magaly TV: La Firme” reveló que la actriz de “La Academia” vende sus saludos en formato de video a través de la plataforma web famosos.com. El costo por este clip es de S/ 424 soles.

