La exconductora de televisión Gisela Valcárcel afirmó que nunca mantuvo una amistad con Janet Barboza, indicando que su vínculo con la conductora se limitó al ámbito profesional, en medio de la controversia generada tras la salida de su hija Ethel Pozo de “América Televisión”.

El distanciamiento entre las figuras televisivas surgió luego de que Pozo y Valcárcel dejaran el canal tras diferencias con la directiva. En ese contexto, Ethel expresó sentirse decepcionada de Barboza y Edson Dávila, quienes decidieron continuar al frente del espacio matutino bajo un nuevo formato.

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La polémica aumentó después de que se difundieran en redes sociales presuntas conversaciones privadas entre Barboza y la hija de la productora. Consultada por esta situación, Gisela negó que exista un alejamiento personal, al señalar que nunca hubo una relación cercana entre ambas.

“En verdad, nunca estuve muy cerca, por lo tanto no puedo marcar distancia”, declaró la exconductora en entrevista con Trome. Además, explicó que su relación con Barboza estuvo vinculada únicamente al trabajo. “Yo he tenido una relación de trabajo. Yo confío en el talento de las personas que nosotros llamábamos para hacer realidad un programa”, agregó.

Valcárcel también recordó las tensiones que surgieron durante el tiempo en que compartieron espacio televisivo y señaló que en ese periodo aparecieron comentarios sobre un supuesto trato preferencial hacia Ethel por su vínculo familiar y la cercanía con el productor Armando Tafur.

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“Es muy fácil meter cizaña y cuando tú no estás seguro de quién eres esa cizaña puede crecer en ti y voltea todos los pasteles”, manifestó.

Finalmente, la productora indicó que continuará manejando sus opiniones sobre el tema en privado y aseguró que las críticas externas no cambiarán sus convicciones ni la forma en que ha afrontado su trayectoria profesional.

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