Por Redacción EC

La exconductora de televisión Gisela Valcárcel afirmó que nunca mantuvo una amistad con Janet Barboza, indicando que su vínculo con la conductora se limitó al ámbito profesional, en medio de la controversia generada tras la salida de su hija Ethel Pozo de “América Televisión”.

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