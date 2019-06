Gisela Valcárcel: las palabras por las que Susan Ochoa se sintió "humillada"

Susan Ochoa renunció a "El artista del año", aduciendo haberse sentido humillada en el programa. La cantante, ganadora de dos Gaviotas de Plata en la más reciente edición del Festival de Viña del Mar, dijo que fueron los comentarios de Gisela Valcárcel los que le llevaron a tomar tan drástica decisión.

​¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL?



Luego de que Daniela Darcourt venciera a Susan en el versus de la sexta gala del programa, la presentadora del espacio sabatino de América TV, recomendó la unión entre los artistas y le sugirió a Susan aplaudir a sus rivales.

"Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla", dijo Valcárcel.

"No hay problema, desde el primer momento", respondió Susan. Gisela, entonces, sostuvo: "no lo estoy diciendo por ti".

Sin embargo, la figura de América TV continuó su discurso: "Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser más que el otro seríamos más felices, el que tú brilles no significa que otros se opaquen". "¿Y quien ha dicho lo contrario? No es mi personalidad", respondió la cantante.

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos Gaviotas de Plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)", remarcó Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel y Susan Ochoa en "El artista del año". (Video: YouTube)

Tras estas palabras, Susan Ochoa decidió renunciar a "El artista del año", donde era una de las favoritas para ganar la competencia. La cantante adujo que se sintió humillada en el programa.