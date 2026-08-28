Por su parte, Magaly no descartó invitar a Gisela a su programa de ATV | Foto: YouTube (Captura) / ATV (Captura) / Composición EC
Por su parte, Magaly no descartó invitar a Gisela a su programa de ATV | Foto: YouTube (Captura) / ATV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Gisela Valcárcel habló sobre la posibilidad de sostener un encuentro con Magaly Medina, indicando que evaluará la idea en caso de recibir una propuesta formal y que de concretarse, desearía hacerlo en su propia vivienda y transmitirlo por sus plataformas.

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