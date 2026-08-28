Gisela Valcárcel habló sobre la posibilidad de sostener un encuentro con Magaly Medina, indicando que evaluará la idea en caso de recibir una propuesta formal y que de concretarse, desearía hacerlo en su propia vivienda y transmitirlo por sus plataformas.
En una entrevista con el podcast “Sin +Que Decir”, la exfigura televisiva fue consultada sobre si seguiría los pasos de su hija, Ethel Pozo, quien asistió recientemente como invitada al programa “Magaly TV La Firme”.
Ante la interrogante sobre un eventual diálogo entre ambas, Valcárcel aclaró que actualmente no existe una gestión en marcha: “A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan. De sí o no”, sostuvo.
Al ser indagada sobre el formato en el que se sentiría cómoda para llevar a cabo la entrevista, Valcárcel fijó su postura frente a las alternativas entre la televisión señal abierta y las plataformas web.
“En mi casa y por mi streaming”, respondió la exconductora de América TV, quien además planteó la opción de ser ella quien convoque a Medina a su propio espacio de difusión.
Gisela Valcárcel se adentra en sus recuerdos más profundos y dolorosos en su nuevo libro, "El poder de ser tú".
Por su parte, Magaly Medina también se había referido previamente a este escenario, evitando cerrar la puerta a un eventual encuentro profesional.
“La televisión es una caja de sorpresas. Nadie sabe lo que puede pasar de acá a varios años. Quién sabe si ella no está en un canal de televisión y viene y acepta sentarse aquí”, manifestó.
Sin embargo, al ser entrevistada por el diario Trome, la presentadora de ATV fue clara al decir que “no podría ser amiga [de Gisela] porque no le encuentro nada en común”, sin descartar un encuentro, a pesar de sus enfrentamientos del pasado.