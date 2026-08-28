Gisela Valcárcel habló sobre la posibilidad de sostener un encuentro con Magaly Medina, indicando que evaluará la idea en caso de recibir una propuesta formal y que de concretarse, desearía hacerlo en su propia vivienda y transmitirlo por sus plataformas.

En una entrevista con el podcast “Sin +Que Decir”, la exfigura televisiva fue consultada sobre si seguiría los pasos de su hija, Ethel Pozo, quien asistió recientemente como invitada al programa “Magaly TV La Firme”.

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Ante la interrogante sobre un eventual diálogo entre ambas, Valcárcel aclaró que actualmente no existe una gestión en marcha: “A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan. De sí o no”, sostuvo.

Al ser indagada sobre el formato en el que se sentiría cómoda para llevar a cabo la entrevista, Valcárcel fijó su postura frente a las alternativas entre la televisión señal abierta y las plataformas web.

“En mi casa y por mi streaming” , respondió la exconductora de América TV, quien además planteó la opción de ser ella quien convoque a Medina a su propio espacio de difusión.

Gisela Valcárcel se adentra en sus recuerdos más profundos y dolorosos en su nuevo libro, "El poder de ser tú".

Por su parte, Magaly Medina también se había referido previamente a este escenario, evitando cerrar la puerta a un eventual encuentro profesional.

“La televisión es una caja de sorpresas. Nadie sabe lo que puede pasar de acá a varios años. Quién sabe si ella no está en un canal de televisión y viene y acepta sentarse aquí”, manifestó.

Sin embargo, al ser entrevistada por el diario Trome, la presentadora de ATV fue clara al decir que “no podría ser amiga [de Gisela] porque no le encuentro nada en común”, sin descartar un encuentro, a pesar de sus enfrentamientos del pasado.