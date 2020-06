Antes de que el Gobierno peruano declarara la emergencia sanitaria y el aislamiento social en todo el Perú, Gisela Valcárcel se encontraba cerca a estrenar una nueva edición de “El artista del año”. Sin embargo, el nuevo coronavirus suspendió todos sus planes.

Ahora que algunos programas de América Televisión, como “En boca de todos” y “Esto es guerra” han vuelto ya a señal abierta, Valcárcel ha sido consultada sobre un posible regreso de su formato de competencia de baile.

“Nosotros salíamos el 18 de abril y, en realidad, hemos podido salir quizá hace una rato: pero yo no siento eso en mi corazón. A veces las personas me lo preguntan vía redes, pero es difícil explicar esto escribiendo. Creo que tengo que hacer algo más antes de entrar a pantallas, es lo que siento”, señaló en una entrevista a Radio Capital.

La presentadora de televisión afirmó atravesar un momento difícil en su vida tras el fallecimiento de su hermana Martha. Además, ahora vive con su madre y le está brindando los cuidados que una persona mayor requiere.

“El show esperará. No me siento como para regresar y decir ‘hello, que pase este y la otra’ cuando estoy viviendo tanta desolación y soledad. Ahorita no. Voy a tener que esperar”, añadió al citado medio.

Del mismo modo, Valcárcel anunció que participará en la Teletón, el cual se llevará a cabo de manera virtual, y tendrá como meta llevar alimentos a 100 comedores para ayudar a miles familias que se han visto perjudicadas por la pandemia.

