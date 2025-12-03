La noche del 2 de diciembre dejó una de las escenas más comentadas de la preventa 2026 de Panamericana Televisión. Gisela Valcárcel hizo su ingreso al evento entre aplausos, música y flashes, generando una expectativa que ya se venía acumulando durante las semanas previas. En medio de rumores, tensiones internas y especulaciones sobre cambios en la grilla del próximo año, la presentadora protagonizó un gesto que rápidamente se volvió tema de conversación: su saludo público a Karla Tarazona.

Gisela Valcárcel y Karla Tarazona se dan un beso en la preventa de Panamericana. (Foto: Captura/Instarándula)

El momento ocurrió antes de que Gisela subiera al escenario. Vestida con un traje dorado, brillante y elegante, la conductora saludó uno por uno a los talentos presentes, entre ellos Ric La Torre, Kurt Villavicencio “Metiche” y, por supuesto, Karla Tarazona. Pese a los comentarios sobre supuestas diferencias entre ambas, la ‘Señito’ se acercó a Tarazona con una sonrisa, le dio un beso en la mejilla y conversó brevemente con ella. Karla respondió con la misma cordialidad.

El público reaccionó de inmediato. Muchos asistentes, conscientes de los rumores que habían circulado recientemente, observaron el gesto con sorpresa y alivio. No hubo señales de tensión o incomodidad; por el contrario, el saludo dejó claro que, al menos por esa noche, no existía una rivalidad evidente entre las dos figuras televisivas.

Karla Tarazona se queda en Panamericana

Días antes, Tarazona había sido tendencia en redes debido a especulaciones sobre su permanencia en Panamericana Televisión. Algunos comentarios señalaban que la llegada de Gisela, junto con la productora Susana Umbert, podría generar cambios significativos en la programación del 2026. Incluso se mencionaba que la conductora de ‘Préndete’ sería una de las primeras afectadas. Sin embargo, la propia Tarazona negó haber recibido alguna notificación oficial y dejó abierta la posibilidad de continuar en el canal.

La llegada de Gisela a la preventa fue acompañada por un video proyectado en pantallas gigantes, en el que la presentadora narraba su retorno con un mensaje cargado de emoción y tintes autobiográficos. El material audiovisual, junto con el clima generado por su presencia, marcó el inicio de una nueva etapa para Panamericana Televisión.