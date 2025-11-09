Este domingo 9 de noviembre, Gisela Valcárcel participó de la caminata “Dame esos 5K” y fue abordada por Rocío Miranda, quien no tuvo problemas en preguntarle si volvería al Panamericana Televisión. Al respecto, la popular ‘Señito’ no tuvo reparos en responder.
Durante la caminata por la avenida Arequipa, Gisela Valcárcel se detuvo un momento frente a la ‘Esquina de la televisión’ y respondió algunas preguntas, entre ellas, si está cerca su regreso a Panamericana.
“¿Regresas a las pantallas de Panamericana?”, fue la pregunta de Rocío Miranda, quien miraba atentamente a Gisela.
“Hoy día. Hoy día estoy en la esquina. Pero hoy día estoy en la esquina, agradecidísima con Panamericana. Gracias”, respondió Gisela Valcárcel con una sonrisa.
Tras sus declaraciones, Gisela Valcárcel sorprendió a todos los presentes al hacer el ademán de subir las escaleras de la entrada a Panamericana Televisión, provocando suspicacias sobre su posible regreso a la pantalla chica.
Finalmente, Gisela Valcárcel continuó su recorrido en la caminata “Dame esos 5K”, donde también estuvieron presentes figuras como Denisse Dibós y Cristian Rivero, siendo este último el conductor del evento.
