El último debate municipal 2022, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, generó diversas reacciones entre los televidentes. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de la conductora de televisión Gisela Valcárcel, quien recurrió a las redes sociales para hacerle una pregunta a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la presentadora de “La Gran Estrella” se mostró inconforme con las propuestas realizadas por los candidatos a la alcaldía de Lima; sin embargo, un detalle en su tuit fue el que generó mayor sorpresa.

“Después del debate, ¿alguien sabe por quién votar? Ninguno presentó un plan con soluciones para los problemas que Lima tiene... Esto de pensar en el ‘sillón de Pizarro’ enceguece a algunos”, escribió.

Gisela Valcárcel mostró su posición frente al debate municipal 2022. (Foto: Captura de Twitter)

Un detalle que no pasó por alto para los cibernautas es que Gisela Valcárcel mencionó el “sillón de Pizarro” en vez del “sillón municipal”, hecho que fue aclarado por la misma presentadora a través de su red social.

“Me llama alguien y me dice que quizá me referí al sillón edil, le he respondido que no, que mi tweet anterior habla de las ganas que veo en algunos de llegar a ser presidentes y sentarse en el ‘sillón de Pizarro’... A eso me refiero”, aclaró Valcárcel.

Los candidatos que se enfrentarán para la alcaldía de Lima en los comicios son: George Forsyth (Somos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Omar Chehade (Alianza para el Progreso), Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Elizabeth León (Partido Frente de la Esperanza), Yuri Castro (Perú Libre) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

Como se recuerda, el próximo domingo 2 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde los peruanos elegiremos a nuestros representantes políticos para los próximo cuatro años.