Gisela Valcárcel contó la forma en que vivió la participación de su hija Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina, una decisión que inicialmente le generó preocupación como madre, pero que terminó valorando por la sinceridad del encuentro entre ambas figuras.

En una entrevista con RPP, Valcárcel explicó que su hija no le pidió autorización para asistir al espacio de espectáculos, sino que le comunicó directamente que había aceptado la invitación para conversar con Medina y conocerse personalmente.

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“Cuando me comentó que la había invitado Magaly a su programa y que ella había aceptado, no me dijo: ‘Lo estoy pensando’. Ella me dijo: ‘El día martes voy a estar en el programa de Magaly’ y me lo dijo por chat”, relató la exconductora.

La también empresaria televisiva señaló que, al conocer la decisión de Pozo, sintió inquietud por la exposición que tendría su hija, aunque decidió confiar en ella y en la forma en que afrontaría la entrevista.

El encuentro entre Pozo y Magaly tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando la conductora de “América Hoy” agradeció entre lágrimas por haberse negado, años atrás, a entrevistar a su padre biológico, Jorge Pozo.

Sobre el cierre de la conversación, que terminó con un abrazo entre ambas conductoras, Valcárcel destacó la actitud de su hija y consideró que la entrevista mostró la importancia de mantener un diálogo sincero, incluso entre personas con diferencias.

“La vi y me causó ternura, me pareció que habló con la verdad. Creo que, en las comunicaciones, cuando tú te comunicas con otro de forma honesta, estés equivocado o no, puede haber un diálogo y creo en ese poder” , afirmó.

Finalmente, Valcárcel anunció que presentará su nuevo libro "El poder de ser tú" el próximo 2 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima. Durante el evento estará acompañada por la comunicadora Patricia del Río, con quien repasará distintos momentos de su trayectoria iniciada en 1980.