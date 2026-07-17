En el encuentro, Ethel agradeció a Magaly Medina por no haber entrevistado en el pasado a su padre biológico, Jorge Pozo | Foto: Archivo GEC / Magaly TV (Captura) / Composición EC
En el encuentro, Ethel agradeció a Magaly Medina por no haber entrevistado en el pasado a su padre biológico, Jorge Pozo | Foto: Archivo GEC / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Gisela Valcárcel contó la forma en que vivió la participación de su hija Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina, una decisión que inicialmente le generó preocupación como madre, pero que terminó valorando por la sinceridad del encuentro entre ambas figuras.

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