La cantante Giuliana Rengifo reapareció en la escena pública para enviarle un consejo a Rosa Fuentes, quien en una reciente entrevista habló sobre la posibilidad de perdonar a Paolo Hurtado tras su infidelidad con Jossmery Toledo.

Fuentes, quien aclaró que se reúne frecuentemente con el ‘Caballito’, dijo que ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos; sin embargo, no descartó retomar su relación sentimental.

Tras enterarse de sus declaraciones, Giuliana Rengifo aprovechó un momento en el programa “Todo se filtra” para opinar al respecto y darle un consejo a Rosa Fuentes, a quien le dijo que no perdone una infidelidad porque podría arrepentirse en el futuro.

“Rosa, el que es infiel una vez, te lo hará siempre. Cada uno sabe lo que vivió en su hogar y tú sabes perfectamente lo que has vivido con él, si por ahí ha habido otra persona... Porque soy mujer porque he pasado por esas cosas, no perdones”, dijo Rengifo.

“Como dice el dicho: ‘Dios perdona el pecado, pero no el escándalo’. Así que te lo digo, también como mujer, porque he pasado por lo mismo, no perdones. Da todo por tus hijos. Piensa en ti. Ámate tú primero, comienzo por ahí, te lo digo sinceramente”, añadió.

Como se recuerda, Rosa Fuentes anunció su separación de Paolo Hurtado luego que el programa “Magaly TV, la firme” presentara imágenes del ‘Caballito’ y Jossmery Toledo en situaciones comprometedoras en Cusco.

La aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, comentó sobre su separación con el "caballito" tras ampay con Jossmery Toledo y sostuvo que aún sigue en el proceso de conciliación por el bienestar de sus hijos. (Fuente: América TV)